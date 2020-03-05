В офисах агента и адвоката Роналду полиция провела обыски

Жорже Мендеш (справа) с Котштиану Роналду и Флорентино Пересом

Португальская полиция провела обыск в офисе спортивного агента Жорже Мендеша по делу об уклонении от неуплаты налогов и отмывании денег, сообщает NBC Sports.

Отметим, клиентами португальца являются, в частности, Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес и Жозе Моуриньо.

Кроме того, полиция провела обыски в офисах адвоката Роналду - Карлоса Осорио де Кастро, а также футбольных клубов "Бенфики", "Порту" и "Спортинга".

В операции приняли участие более 180 полицейских, 101 налоговых инспекторов и 16 мировых судей, отмечает издание.

В заявлении говорится, что расследование охватывает трансферты и другие сделки с 2015 года.