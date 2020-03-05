"Динамо-Брест" в очередной раз выиграл Суперкубок страны.

В матче за Суперкубок Беларуси клуб украинцев Артема Милевского, Александра Нойока и Евгения Хачериди - "Динамо-Брест" уверенно обыграл команду, которую возглавляет украинец Юрий Вернидуб - солигорский "Шахтер" со счетом 2:0.

С первых минут за победителей играли Нойок и Милевский, который трижды отметился в матче: сперва на 30-й минуте Артем отдал результативную передачу, а затем дважды был удостоен желтой карточки, в следствие чего в начале второй половины встречи оставил свой клуб в меньшинстве.

Добавим, что Хачериди провел весь поединок на скамейке запасных.

Для "Динамо-Брест" - это третья подряд победа в Суперкубке Беларуси. В минувшем сезоне клуб выиграл и чемпионат Беларуси.