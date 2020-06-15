Кандидат в мэры Токио пообещал отменить Олимпийские игры в случае победы на выборах

45-летний актер Таро Ямамото, ставший кандидатом в губернаторы Токио от партии "Рейва Синсэнгуми", задача которой - бросать вызов истеблишменту и устоявшимся нормам и помогать тем категориям граждан, права которых ущемлялись в традиционном обществе, обещает отменить запланированные на 2021 год Олимпийские игры, сообщает english.kyodonews.net.

По словам Ямамото, кроме отмены Олимпиады-2020 он также пообещал выплатить всем жителям по 100 тыс. йен ($934).

Отметим, что по последним опросам, нынешний губернатор Юрико Коикэ, которая в 2016 году стала первой женщиной на посту губернатора Токио, является главным фаворитом и на предстоящих выборах, которые должны состояться 5 июля.

Напомним, Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на следующий год.