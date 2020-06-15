В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 656 новых случаев заражения COVID-19
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
В Атланте полицейский смертельно ранил 27-летнего афроамериканца
В Украине возобновилось международное авиасообщение
В Украине возобновилось международное авиасообщение
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
МОЗ обяжет проходить обсервацию граждан, прибывших из стран "красной зоны"
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
В ОРДЛО пропала украинская мобильная связь
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 648 человек
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
Американская компания обнародовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
ГлавнаяСпорт

Кандидат в мэры Токио пообещал отменить Олимпийские игры в случае победы на выборах

Таро Ямамото настроен решительно.

Кандидат в мэры Токио пообещал отменить Олимпийские игры в случае победы на выборах
Таро Ямомото
Фото: YouTube

45-летний актер Таро Ямамото, ставший кандидатом в губернаторы Токио от партии "Рейва Синсэнгуми", задача которой - бросать вызов истеблишменту и устоявшимся нормам и помогать тем категориям граждан, права которых ущемлялись в традиционном обществе, обещает отменить запланированные на 2021 год Олимпийские игры, сообщает english.kyodonews.net.

По словам Ямамото, кроме отмены Олимпиады-2020 он также пообещал выплатить всем жителям по 100 тыс. йен ($934).

Отметим, что по последним опросам, нынешний губернатор Юрико Коикэ, которая в 2016 году стала первой женщиной на посту губернатора Токио, является главным фаворитом и на предстоящих выборах, которые должны состояться 5 июля.

Напомним, Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на следующий год.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также