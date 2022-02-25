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Подоляк: "Зараз ключові дні, у які з'ясується, хто є хто в цій країні, регіоні і взагалі в цьому світі"

Радник голови ОП закликав українців не вірити фейкам.

Подоляк: "Зараз ключові дні, у які з'ясується, хто є хто в цій країні, регіоні і взагалі в цьому світі"
Михайло Подоляк
Фото: Скріншот відео

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що найближчі дні найтяжчі, але і вирішальні у протистоянні військовій агресії в Україні.

Про це він заявив на брифінгу.

"Безумовно, тяжкий день був учора. Була дуже тяжка ніч. І буде тяжкий день сьогодні, а може, ще й завтра та післязавтра... Це ключові дні, у які з'ясується, хто є хто в цій країні, в цьому регіоні і взагалі в цьому світі", - сказав Подоляк.

Він також зазначив, що уряд України працює на Банковій. Але з міркувань безпеки брифінги проводять без представників ЗМІ. Радник голови ОП наголосив на важливості "фільтрувати інформацію" та не поширювати фейки.

"Ключове цього ранку - перестаньте брати за основу і вірити фейковим повідомленням", - наголосив Подоляк.

Він також розповів про ситуацію, зокрема, в банківському секторі.

"Безумовно, банки закриті комерційні, але працює державний банківський сектор. Закриваються тільки відділення в місцях, де є бойові зіткнення або на лінії зіткнення... Що стосується мобільного зв'язку та інтернету - ви самі ними користуєтесь. Мобільний зв'язок, енергетика, вода - все працює в штатному режимі. Всі ремонтні бригади, якщо є поломки, виїжджають і працюють", - наголосив Подоляк.

Він також наголосив, що наразі відома головна мета "спецоперації" росіян - знищити президента.

"Тому йде такий шалений тиск саме на Київ. І тому президент Зеленський залишається в Києві", - додав Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти почали атакувати Київ. Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з Зеленським і заявив, що російські бомбардування Києва - це очевидний тероризм.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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