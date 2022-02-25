Українці масово відгукнулися на попередження Укравтодору про ворожі спецмітки на дорогах

Попередження Укравтодору про мітки, що з'явилися на дорогах для використання російськими військами як орієнтирів, у стислі терміни було масово поширене українцями в соцмережах.

«Закликаємо громадян фіксувати та знищувати подібні позначки на дорогах та інших інфраструктурних об’єктах країни. Це система сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі», – попередив Укравтодор українців.

У відомстві закликали всіх, хто зустріне подібні мітки, замальовувати їх будь-якими підручними засобами, наприклад, засипати землею чи заливати смолою.

«Будьте пильними та обов'язково повідомляйте про них поліцію за допомогою гарячої лінії 102», - закликали в Укравтодорі.

Повідомлення агентства активно поширюється в соцмережах.

