З 6:30 ранку у Львові лунають сирени. Люди мусили спуститися в укриття.

О 7:15 ранку Львівська міська рада на сайті повідомила про те, що від Державної служби надзвичайних ситуацій України надійшов сигнал «Повітряна тривога», тож за цим сигналом увімкнули систему оповіщення у Львівській області.

Зараз увімкнуте повторне оповіщення сиренами.

ЛМР нагадує, що уривчасте звучання електросирени означає сигнал «УВАГА ВСІМ». Почувши його, необхідно негайно увімкнути телеприймачі на телеканали «UA: ЛЬВІВ» та «Перший Західний». Увімкнути радіостанції «Українське радіо Львів» на частоті 103.3 FM та «Радіо ПЕРШЕ» на частоті 88,2 FM.

Якщо у цей час не маєте доступу до телебачення та радіо, зателефонуйте на багатоканальний безкоштовний телефон 0 800 600 491. Також інформацію буде оприлюднено на каналі «Оповіщення цивільного захисту» у месенджері Telegram.