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Російські танки йшли на Київ, ЗСУ зупинили їх під Іванковим, - ЗМІ

Захисники підірвали міст.

Російські танки йшли на Київ, ЗСУ зупинили їх під Іванковим, - ЗМІ
Фото: соцмережі

Збройним силам вдалося зупинити російська війська біля смт Іванків. Захисники підірвали міст. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ. 

Відповідно до інформації УП, танки рухалися із Зони відчуження Чорнобильської АЕС в бік Києва. Але біля Іванкова зав’язався бій.

Українські захисники підірвали міст, щоб зупинити колону російських танків.

Іванків розташований на половині шляху від кордону до Києва, його захоплення відкриває можливість наступу на столицю.

Як повідомляли вчора, росіяни захопили Чорнобильську АЕС з боку Білорусі.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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