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У Тернополі оголошено повітряну тривогу – мер міста

Надал повідомив про отриману інформацію щодо можливих цілей ворога. 

У Тернополі оголошено повітряну тривогу – мер міста
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Тернополі оголосили повітряну тривогу через ймовірні ракетні чи авіаудари. Про це в Facebook близько 2 ночі повідомив мер міста Сергій Надал.

"Була отримана інформація про те, що ворог планує провести бомбардування окремих об’єктів: 44 бригади, тернопільського аеропорту, складів у селі Біла поблизу полігону", – зазначив він.

Надал закликав людей перебувати в сховищах допоки не надійде повідомлення про дозвіл залишити укриття. 

"Жителям житлових будинків, які знаходяться поруч із потенційно небезпечними об’єктами, силові відомства наполегливо рекомендують евакуюватися. Ймовірно, небезпека бомбардування збережеться до ранку. У маскувальних цілях прошу усіх – вимкніть світло як зовні будинків, так і всередині", – додав Надал. 

Мапу укриттів Тернополя можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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