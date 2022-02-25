У Тернополі оголошено повітряну тривогу – мер міста

У Тернополі оголосили повітряну тривогу через ймовірні ракетні чи авіаудари. Про це в Facebook близько 2 ночі повідомив мер міста Сергій Надал.

"Була отримана інформація про те, що ворог планує провести бомбардування окремих об’єктів: 44 бригади, тернопільського аеропорту, складів у селі Біла поблизу полігону", – зазначив він.

Надал закликав людей перебувати в сховищах допоки не надійде повідомлення про дозвіл залишити укриття.

"Жителям житлових будинків, які знаходяться поруч із потенційно небезпечними об’єктами, силові відомства наполегливо рекомендують евакуюватися. Ймовірно, небезпека бомбардування збережеться до ранку. У маскувальних цілях прошу усіх – вимкніть світло як зовні будинків, так і всередині", – додав Надал.

Мапу укриттів Тернополя можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

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