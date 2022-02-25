"Вимагайте від урядів, щоб Україна отримала більше фінансової і військової допомоги", – Зеленський звернувся до європейців

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів рішучіше допомагати Україні в протидії російській агресії. Він зауважив: попри секторальні санкції російські танки все ще стріляють по житлових будинках, а бронетехніка продовжує атакувати, зокрема і цивільних.

У новому зверненні глава держава заявив: канцлер Німеччини Олаф Шольц учора сказав про вторгнення Росії в Україну, що Європа такого не бачила 75 років. І це правда. Але це не вся правда.

"Це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті. Проти того, що європейські держави відмовляються ділити, саме ділити кордони силою", – пояснив він.

Зеленський нагадав, що другий день поспіль українські міста зазнають ракетно-бомбових ударів.

"Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила – під час Другої світової війни і про що говорила «ніколи знову». Але ось це є! Знову є. Зараз. У 2022 році. Через 75 років після завершення Другої світової війни. Впевнений, ви це бачите – ви всі, вся Європа. Але ми не бачимо вповні, що ви збираєтеся з цим робити. Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?" – запитав глава країни. На його думку, рішення про анулювання віз для росіян, відключення від SWIFT, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго і закриття неба мають бути на столі, адже йдеться про загрозу усій Європі.

"Ще можна зупинити агресію. Треба діяти без зволікань. Діяти можуть і звичайні люди, я впевнений, у кожній країні світу, у кожній країні Європи. Виходьте на площі своїх міст і вимагайте миру для Європи, миру для України, зупинки цієї війни. Выходите, выходите на площади и требуйте окончания войны. Это наше право. Это ваше право. Коли бомби падають у Києві, це відбувається у Європі, не тільки в Україні. Коли ракети вбивають наших людей, це загибель всіх європейців", – підкреслив президент.

Він додав, що прості громадяни також можуть діяти, поки європейські держінституції не поспішають з дуже міцними рішеннями.

"Кожен європеєць у своїй столиці може вже прийти в наше посольство і запропонувати свою допомогу. Вимагайте також від своїх урядів, щоб Україна отримала більше – більше фінансової, більше військової допомоги. Бо ця допомога – це допомога вам. Бо це допомога Європі. Ви самі собі допомагаєте. Якщо ви у Європі маєте бойовий досвід і не хочете дивитися на нерішучість політиків, ви можете прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно.Вас уже шантажували газом. Вас уже принижували. Вас уже хочуть розколоти й поділити так само, як намагаються поділити сьогодні Україну. Захищайте себе. Так само, як ми захищаємо себе", – закликав президент України.