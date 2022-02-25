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Порошенко: Путін ніколи не захопить Україну, скільки б солдатів, ракет чи ядерної зброї у нього не було

Путін оголосив війну всьому світу, вважає експрезидент.

Порошенко: Путін ніколи не захопить Україну, скільки б солдатів, ракет чи ядерної зброї у нього не було
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко в прямому ефірі американського телеканалу CNN закликав західних союзників застосувати проти Путіна пекельні санкції – зокрема, відключити Росію від системи SWIFT, а також заблокувати російські кораблі та літаки у міжнародних портах. Порошенко наголосив, що сьогодні Путін веде війну не проти України, а проти всього світу. 

«Всі повинні зрозуміти, що Путін оголосив цю війну не Україні. Путін оголосив війну всьому світу, кожній людині, яка зараз дивиться CNN. І я думаю, що це також війна особисто проти президента Байдена. Єдиний гріх України в тому, що вона просто хоче бути вільною, хоче бути демократичною і хоче повернутися до європейської родини», – наголосив Порошенко.

«Ми сьогодні захистимо Україну і вистоїмо. Але в цій ситуації нам потрібна ваша допомога. Нам справді потрібні санкції, які зроблять Путіна слабшим і змусять його заплатити за свою абсолютно катастрофічну поведінку. Нам безперечно потрібні санкції SWIFT, тому що SWIFT зараз починає бути тим самим символом, що і Nord Stream 2. SWIFT — це символ нашої солідарності. Нам потрібно заблокувати російські кораблі та російські літаки у всіх портах ЄС та НАТО», – говорить Порошенко. 

Він подякувати США, Великобританії за Джавеліни і NLAW.

«Ми боремося за демократію та свободу проти російських агресорів. Без жодної причини Путін напав на нас. І найкраще, що ви можете зробити, це саме санкції, пекельні санкції. Це як пряме послання великих лідерів західного світу. Путін повинен почуватися як в пеклі. Це його майбутнє, і ваші санкції безумовно допомагають йому почуватися саме так», – переконаний Порошенко.

«Я думаю, що Путін ніколи не захопить Україну, скільки б у нього не було солдатів, або скільки б у нього не було ракет, або скільки б у нього не було ядерної зброї. Ми українці – вільні люди з великим європейським майбутнім», – резюмує Петро Порошенко.

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