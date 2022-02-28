Українців закликали видалити всі російські застосунки – ворог може стежити через них

Також треба видалити всі свої поштові акаунти в домені .ru.

Заступник мера Києва Петро Оленич закликав усіх українців видалити російські програми зі своїх гаджетів.

На офіційному Telegram-каналі КМДА попередили, що через додатки можлива передача персональних даних ворогу.

"Це такі програми, як Yandex, Kasperskiy, Mail.ru, VK, Rambler, Одноклассники та інші. Також якщо забули, то видаліть всі свої поштові акаунти в домені .ru. Слава Україні! Смерть ворогам!" – зазначив Оленич.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає громадян про можливе надходження на електронну пошту фейкових листів начебто від Служби безпеки про евакуацію.

Громадян просять: