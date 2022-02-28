Окупанти хотіли дістатися на них до Києва.

Українські захисники заблокували танки ворога в Бородянці Київської області. Окупант не може просунутися далі до Києва.

Про це в Telegram повідомив Андрій Білецький.

"На Чернігівщині затримали рух колони окупанта після ураження "Ураганом". Втрати техніки та "вежлівих" людей уточнюються. Росіяни обстрілюють житлові райони, дитячі лікарні та пологові будинки. Вони хочуть знищити нас як націю. Але натомість потрапляють до пекла", – написав він.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.