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Темп ворожого наступу знизився, - ЗСУ

Спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі.

Темп ворожого наступу знизився, - ЗСУ
Фото: president.gov.ua

Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках у наступальній операції проти України. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 6:00 28 лютого. 

Там зазначають, що під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам і підрозділам у районах оборони.

"Порушивши норми міжнародного гуманітарного права, окупанти підступно завдали ракетного удару по житлових будинках у містах Житомир і Чернігів. Водночас усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі. Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, змушуючи ворога відмовлятися від наступу", - зазначили в ЗСУ.

Там повідомили, що станом на сьогодні артилерійським вогнем тільки однієї української бригади знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника.

"Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться. Захисники України продовжують утримувати стійку оборону", - зазначили в ЗСУ.

Нагадаємо, вночі окупанти активно обстрілювали Чернігів: боєприпаси влучили в житловий будинок, магазин і дитячий садок. Ворожі колони намагалися неодноразово атакувати передмістя Києва з різних сторін, але нараз ситуація в Києві контрольована.

Також зазначимо, що наразі окупований Бердянськ Запорізької області.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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