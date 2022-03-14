Із Сєвєродонецька вирушили 400 людей: в ОП розповіли про евакуацію 14 березня

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив у своєму телеграм-каналі про проміжні підсумки евакуації, яка триває 14 березня.

Так, близько 400 людей в евакуаційній колоні вже вирушили із Сєвєродонецька, який потерпає від обстрілів російських окупантів.

"Працює гуманітарний коридор евакуації за маршрутом: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Бахмут - Слов’янськ. Автобуси з людьми вирушили з Рубіжного", - повідомив також Тимошенко.

Тим часом у Київській області 16 автобусів з Немішаєвого прибули до Білогородки. Людям надають першу допомогу, харчування та відправляють у Київ.

Крім того, до Білогородки прибули 8 автобусів з Дмитрівки на Київщині. Пізніше вони рушатимуть у Київ.

Раніше Тимошенко повідомив, що на 14 березня заплановані гуманітарні коридори на 10 напрямках. Евакуація безкоштовна.