"Наша техніка ламалася на ходу: з 30 танків лишилося 6", - полонений російський строковик

Полонений російський строковик Антон Савін (2002 р.н.) розповів, що військовослужбовцям його роти оголосили, що вони йдуть в Україну “виконувати бойове завдання з захоплення Києва, щоб звільняти населення від бандерівців”, забравши перед цим мобільні телефони.

“У нас не було змоги втекти. Не було змоги піти. Нас посадили в танки. І ввечері ми вирушили в бік кордонів України. 24 лютого ми вже були на території України. По території України ми рухалися пару днів. Зупинялися, щоб поспати, заправитися. Через пару днів у нас закінчувалася їжа. І ті, прострочені сухпайки. У мене в танку залишалася одна коробка”, - розповів солдат під час брифінгу військовополонених.

Він також зазначив, що поки вони рухалися, ламалася їхня техніка.

“Наша техніка ламалася на ходу... З усього батальйону, з 30 танків, залишилося лише 6 танків, 2 БТР - розвідроти та зв’язку”, - зазначив Савін.

Він також розповів, що під час першого обстрілу його командувач, капітан Тагієв дав наказ розвертатися та їхати геть.

“Ми не стріляли з танків, не стріляли з автоматів. Коли обстріл продовжився, за наказом того самого капітана Тагієва ми кинули техніку та побігли в ліс”, - розповів строковик.

Він зазначив, що чотири доби вони ходили по лісах, допоки не зустріли українських військовослужбовців.

За словами Савіна, саме капітан Тагієв, кинувши власну зброю, вів перемовини з українськими військовими, щоб здатися у полон.

“Ми здали все своє озброєння і потрапили в полон у Сумській області, місто Ромни”, - додав він.

Нагадаємо, військовополонений строковик армії РФ звернувся до Володимира Путіна з закликом зупинити війну.