Великобританія може першою розблокувати постачання винищувачів Україні, - Єрмак

Про строки такого рішення не повідомляється.

Українська влада продовжує працювати над передачею Україні винищувачів, зокрема з Великобританії.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Не виключаю, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні”, - написав він.

Як додав Єрмак, ще є питання, які необхідно узгодити.

Нагадаємо, колишня прем’єр-міністерка Великобританії і ексочільниця МЗС Ліз Трасс заявила, що британці повинні були “зробити більше”, щоб протистояти риториці Володимира Путіна до вторгнення в Україну. Вона також закликала дати нашій країні винищувачі.