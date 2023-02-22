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Великобританія може першою розблокувати постачання винищувачів Україні, - Єрмак

Про строки такого рішення не повідомляється.

Великобританія може першою розблокувати постачання винищувачів Україні, - Єрмак
Фото: EPA

Українська влада продовжує працювати над передачею Україні винищувачів, зокрема з Великобританії.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Не виключаю, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні”, - написав він. 

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Як додав Єрмак, ще є питання, які необхідно узгодити. 

Нагадаємо, колишня прем’єр-міністерка Великобританії і ексочільниця МЗС Ліз Трасс заявила, що британці повинні були “зробити більше”, щоб протистояти риториці Володимира Путіна до вторгнення в Україну. Вона також закликала дати нашій країні винищувачі.

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