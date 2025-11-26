Бійці ліквідували 1 військового РФ, двох – взяли в полон.

Бійці 8 полку Сил спецоперацій в результаті спеціальних дій виявили диверсійно розвідувальну групу противника на Донеччині та ліквідували її.

Про це розповіли Сили спеціальних операцій ЗСУ у Телеграм.

"Під час стрілецького бою 1 військовослужбовець рф був знищений. Також 2 противника взято в полон", – ідеться у повідомленні.

Група бійців ССО також захопила зброю, засоби зв'язку та документи противника.