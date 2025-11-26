СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Бійці ССО ліквідували російську ДРГ на Донеччині

Бійці ліквідували 1 військового РФ, двох – взяли в полон.

Бійці ССО ліквідували російську ДРГ на Донеччині
Фото: скріншот

Бійці 8 полку Сил спецоперацій в результаті спеціальних дій виявили диверсійно розвідувальну групу противника на Донеччині та ліквідували її.

Про це розповіли Сили спеціальних операцій ЗСУ у Телеграм.

"Під час стрілецького бою  1 військовослужбовець рф був знищений. Також 2 противника взято в полон", – ідеться у повідомленні. 

Група бійців ССО також захопила зброю, засоби зв'язку та документи противника.
