Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів

Що робити, якщо захворів і хочеш знати, чи це не коронавірус? Як захиститися? Чи існує дієве лікування? Навіщо потрібен карантин і чи будуть штрафувати за вихід на вулицю? LB.ua відповідає на найпопулярніші запитання про новий тип коронавірусу.

Що передбачає карантин?

В Україні діє карантин. Це означає, що:

- в найближчі три тижні в українських містах не працюватимуть торгово-розважальні центри, заклади громадського харчування, музеї, театри та кінотеатри;

- до 3-го квітня не працюватимуть дитячі садки, школи, університети - навчальний процес відбуватиметься в онлайн-режимі;

- забороняються усі масові заходи за участю понад 200 людей та більше 60-ти в Києві;

- закритими будуть ринки та вокзали - Укрзалізниця скасувала всі пасажирські, міжміські та приміські поїзди;

- забороняється також міжміське й міжобласне сполучення автобусами;

- з вечора 17 березня до 3-го квітня не працюватиме метро в Києві, Харкові та Дніпрі.

Однак, дозволяються поїздки в маршрутках, якщо кількість пасажирів не перевищуватиме 10-ти осіб, у великих транспортах: тролейбусі чи трамваї – дозволяється до 20-ти людей. Для киян, наприклад, “Київпастранс” опублікував список транспорту, який “дублюватиме” рух гілок метро. Нагадуємо також, що в транспорт пускатимуть лише людей в масках (принаймні, так має бути, хоча реальність може трохи відрізнятися).

А якщо буду без маски, мене не пустять?

Водій може викликати поліцію, а поліція - виписати штраф. Від вівторка 17 березня в Україні адміністративні та кримінальні провадження за порушення правил карантину. За адміністративні правопорушення - стаття 44.3 - “Порушення правил щодо карантину людей”, штраф передбачатиме від 17-ти до 34-х тисяч гривень; для посадовців - від 34-х до 170-ти тисяч гривень.

Так само, в статті 325 Кримінального кодексу, яка дозволяє притягає до кримінальної відповідальності людей, які порушують санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційних захворювань, Верховна Рада збільшила мінімальний штраф в десять разів - з 1700 гривень до 17-51 тисячі. Якщо порушення призвело до загибелі інших, людину чекає позбавлення волі - від 3-х до 8-ми років.

Для чого потрібен карантин?

Нагадуємо, що новий тип коронавірусу передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. А це означає, що через чхання, кашель, торкання зовнішніх поверхонь, контакт з людьми в громадському транспорті чи супермаркеті, легко можна “підхопити” ГРВІ чи коронавірус.

Карантин - це спосіб стримування масового поширення нового типу коронавірусу. В світі на сьогодні понад 200 тисяч інфікованих, в Італії епідемія на піку і система охорони здоров’я не справляється з тією кількістю людей, які потребують госпіталізації. Італійські лікарі змушені обирати, кого з пацієнтів підключати до апарату штучної вентиляції легенів, а хто має померти. Щоб такого не було в Україні, вже зараз МОЗ та лікарі закликають: не виходьте з дому без крайньої потреби!

Окрім жорстких правил, які насправді необхідні, адже життя безцінне, депутати ухвалили норми, які мають допомогти українцям прожити карантин. Наприклад, припиняється виплата по іпотеці, але не скасовуються субсидії.

На позачерговому засідання Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу та інших законів про підтримку платників податків: з 1-го березня по 30-те квітня звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) усі фізичні особи-підприємці, а також ті особи, що займаються незалежною професійною діяльністю. Вводиться також мораторій на проведення документальних і фактичних перевірок бізнесу. До 1-го серпня цього року “зсувається” впровадження електронних касових апаратів. Так само вводиться особливий режим державних закупівель, відтермінування на подачу електронних декларацій.

Влада пообіцяла контролювати ціни на ліки, а також проголосувала за збільшення зарплати всім медикам, які залучені до боротьби з пандемією хвороби коронавірусу.

Я можу захворіти?

Не виключено. Хоча якщо протягом останнього місяця ви не відвідували країн, в яких зафіксовано спалах, та не мали контактів з людьми, які звідти повернулись, то ваш нежить, біль у горлі чи кашель швидше за все є симптомами іншого ГРВІ. Звертатися з ними варто до свого сімейного лікаря. З ним також варто обговорити, чи може це бути коронавірус.

Якщо ви нещодавно відвідували країну, в якій зафіксовано спалах коронавірусу, то шанси, що ви можете бути інфіковані, вищі. В разі появи кашлю або температури потрібно зателефонувати в швидку, і вони вишлють бригаду, яка працює з випадками підозри на коронавірус. Залежно від важкості симптомів, вас госпіталізують або ні. Також медики візьмуть матеріал для аналізу – слиз чи мокротиння.

Також залишаємо вам номери гарячих ліній: Міністерство охорони здоров'я – 0-800-505-201; Центр громадського здоров'я: +38 (044) 425 43 54.

В Києві є сім лікарень, які готові прийняти хворих: Олександрівська лікарня на Шовковичній, Київська міська лікарня №4, Київська міська клінічна лікарня №9, Київська міська дитяча лікарня №1, Київська міська дитяча лікарня №2, Київська міська дитяча інфекційна лікарня, Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини на вулиці Героїв Сталінграда. Загалом в Україні є 757 відділень інтенсивної терапії на 5 581 ліжко, які готові до лікування пацієнтів, інфікованих новим типом коронавірусу.

Фото: glavcom.ua

Не вживайте самостійно противірусних препаратів чи антибіотиків.

В Україні також є офіційний сайт, на якому зібрана вся найактуальніша інформація про поширення вірусу на території країни та Telegram-канал “Коронавірус_інфо”. Наразі в країні зафіксовано лише 1 випадок інфікування чоловіка в Чернівцях, який наприкінці лютого повернувся із поїздки в Італії.

Специфічного лікування від коронавірусної інфекції поки не існує. Всі повідомлення про ніби-то ліки від коронавірусу є фейком і спробою нажитися на паніці.

Чи можна купити тест на коронавірус?

Так, у деяких приватних клініках продаються експрес-тести на виявлення коронавірусу. Але коштують вони недешево - близько 1500 тис. грн. Крім того, треба враховувати, що експрес-тест дасть правильний результат лише на 2-3 день хвороби, оскільки він показує наявність антитіл до вірусу.

Чи вже винайшли вакцину?

Ні, вакцини від нового типу коронавірусу наразі немає. Вакцинація від грипу чи пневмококової інфекції від коронавірусу не захистить. На розробку вакцини може піти від кількох місяців до 1,5 року. Детальніше про це можна почитати в інтерв'ю лікаря-інфекціоніста Федора Лапія: "В українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу".

Як поширюється вірус?

Вчені ще вивчають коронавірус SARS-CoV-2, який викликає хворобу Covid-19. На сьогодні вони дійшли висновку, що він поширується повітряно-крапельним шляхом “за допомогою” кашлю та чхання.

Фото: tsn.uа

Коли інфікована людина кашляє/чхає виділяються крапельки слини або слизу. Ці краплі можуть потрапляти на інших людей, які перебувають поблизу. Краплинки можна або безпосередньо вдихнути, або потраплять на руки, а потім людина сама може “перенести” їх, наприклад, наприклад торкнувшись обличчя – рота чи носа. Якщо людина біля вас чхає чи кашляє варто відійти на відстань не менше, ніж 2 метри.

Від вище написаного легше не стає. Як захистити себе?

По-перше, не варто панікувати, адже подібна поведінка насправді ніяк не сприяє покращенню ситуації. По-перше, мийте руки милом і користуйтесь антисептиками. Британський “The Guardian” радить змочити руки під проточною водою та наносити мило не тільки на долоні, а й між пальцями та під нігтями. “Проскрабуйте” милом руки не менше 20-ти секунд і тоді змивайте.

При кашлі або чханні закрийте рот і ніс тканиною, після цього викиньте тканину в відро та помийте руки. Якщо ж у вас немає тканини - це не вирок, просто кашляйте або чхайте в лікті, а не на руки. Також пам’ятайте, що захисні маски потрібні носити людям, які вже захворіли. Маски для обличчя дійсно захищають, однак, як пояснює The Guardian, вони не блокують більш дрібні частинки аерозолю, які можуть проходити через матеріал маски та через відкриті очі.

А що можна їсти?

Все, що вам смакує. Збалансоване харчування – це основа хорошого самопочуття, однак домашні засоби навряд допоможуть запобігти вірусу. Немає жодних доказів, що часник, цибуля, вживання вітаміну С захистять від нового типу коронавірусу. Те саме стосується нібито ефективності нанесення на шкіру ефірних масел, кунжутного масла, колоїдного срібла та стероїдів, тому що якщо вірус вже є всередині вашого організму, зовнішній захист його не знищить, а може ще й викликати подразнення на шкірі. Всесвітня організація з охорони здоров’я також наголошує, що дитяча сеча не є засобом профілактики, як і кокаїн та споживання великої кількості алкоголю.

Фото: Bon Appetit

Банани, апельсини, ківі та інші фрукти/овочі/ягоди можна купувати без зайвого хвилювання, тому що вірус не зберігається на зовнішній шкірці плодів.

Є ще якісь поради?

Звісно! Регулярно провітрюйте та зволожуйте приміщення. Пам’ятайте, віруси “бояться” протягів, це ще означає, що будь-якому вірусу легше поширюватись там, де задуха та пилюка. Пам’ятайте також, що електричні сушки для рук не вбивають вірус, так само як перебування на холоді не загартовує організм до нового типу коронавірусу.