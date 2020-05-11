Украинская Премьер-лига превратилась в козла отпущения, а не организацию, и находится на дне, - кандидат в президенты УПЛ

Бывший вице-президент львовских "Карпат" Олег Смалийчук, который является одним из кандидатов на пост президента Украинской Премьер-лиги, накануне выборов на эту должность, заявил о перспективе больших проблем, на его взгляд, которые ожидают украинский футбол в ближайшей перспективе.

"Исторически у нас так складывается, что сначала клубы выбирают президента, чтобы он руководил футболом, а потом они руководят самим президентом. Тогда он просто протирает штаны и получает зарплату. Поэтому я год обещаю работать бесплатно. Ни у кого из вас, уважаемые владельцы клубов и президенты, я не попрошу ни копейки. Но требую при встрече с владельцами клубов выразить свое предложение – непопулярное, которое не всем понравится", - заявил Смалийчук в интервью ТВ-каналу "Футбол 1/2/3".

"Мы близко ко дну, и может так случиться, что спасать уже будет нечего. Политические схематозы должны уйти в прошлое. Футбол должен стать религией. Я уже лет 20 живу за границей и мне стало стыдно представляться менеджером из Украины. 8 из 10 футболистов, которые воспитываются украинским клубами, не выдерживают в европейских чемпионатах никакой критики и возвращаются домой в теплую ванную.

Мы стоим на грани того, чтобы принимать волевые решения. Мы доигрались до того, что футбола в стране вообще может не быть. Из-за политических договорняков Премьер-лига превратилась в козла отпущения, а не организацию. Или у нас будет сильная лига с независимым президентом, или мы друг другу не интересны", - сделал предложение бизнесмен.