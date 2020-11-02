Почав працювати всеукраїнський контакт-центр з протидії поширенню COVID-19

Міністертсво охорони здоров'я 2 листопада запустило в роботу єдиний контакт-центр з протидії поширенню коронавірусу.

Кожен громадянин за номером 0800602019 може отримати вичерпну інформацію щодо пов'язаних з ковідом запитань, повідомили на сторінці міністерства в Facebook.

"Контакт-центр працюватиме цілодобово. Ми сподіваємося, що він допоможе громадянам оперативно отримувати важливу інформацію та правильно протидіяти поширенню коронавірусної хвороби”, - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У контакт-центрі наразі працюють 150 операторів. Якщо запит громадянина вимагає уточнень, вони реєструють звернення в системі, яка автоматично надсилатиме його на розгляд до центрального чи місцевого органу влади відповідно до компетенції. Після отримання необхідної інформації оператори зв’язуються із заявником, щоб її озвучити.

Нагадаємо, що 20 жовтня Верховна Рада України ухвалила постанову "Про заходи протидії поширенню коронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".

Постанова передбачала створення єдиної гарячої лінії, яка дає можливість людям з підозрою на коронавірус чи вже встановленим діагнозом отримати всю необхідну інформацію. Також документ перебачає безкоштовні тести на ковід і можливість пройти тестування вдома.