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У Вінниці перейменують вулиці Блока, Тімірязєва та Некрасова

Перейменування вулиць підтримали 46 депутатів міської ради.

У Вінниці перейменують вулиці Блока, Тімірязєва та Некрасова
Фото: vinnitsa.info

У Вінниці три вулиці змінять свої назви в пам’ять про захисників України, які загинули внаслідок російського військового вторгнення. Відповідне рішення ухвалила сьогодні міська рада.

Про це у Telegram написав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Вулицю Блока буде перейменовано на вулицю Героїв поліції, вулицю Тімірязєва – на вулицю Захисників Неба, Вулицю Некрасова – на вулицю Героїв Нацгвардії", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до секретаріату Київської міської ради надійшли понад 12 тисяч пропозицій щодо перейменувань столичних вулиць, провулків, алей, проспектів та шосе, які наразі необхідно опрацювати.

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