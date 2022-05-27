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Окупанти зруйнували 94 цивільні об'єкти на Донеччині, є загиблі

Пошкоджено 76 житлових будинків. 

Окупанти зруйнували 94 цивільні об'єкти на Донеччині, є загиблі
Внаслідок обстрілів руйнувань зазнала школа на Донеччині
Фото: Telegram Національної поліції України

За минулу добу російські військові зруйнували в Донецькій області 94 цивільні об'єкти, є загиблі та поранені.

Про це Національна поліція повідомила в Telegram.

Згідно з повідомленням, під обстрілами ворога були Авдіївка, Соледар, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Мар'їнка, Райгородок, Хрестище, Зоря, Виїмка. По населених пунктах били із реактивних систем залпового вогню Ураган, важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.

Були зруйновані 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13 підприємств. Поліція та СБУ порушили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, за інформацію голови Донецької ОВА Павла Кириленка, російські військові обстріляли Другий донецький водогін. Унаслідок обстрілів одинадцять населених пунктів Донецької області залишилися без води.

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