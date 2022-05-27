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Зеленський: Завдяки журналістам вдалося об'єднати українське суспільство і весь світ

Президент закликав представників ЗМІ всього світу продовжувати роботу і висвітлювати події в Україні.

Зеленський: Завдяки журналістам вдалося об'єднати українське суспільство і весь світ
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський подякував усій журналістській спільноті за об’єктивне висвітлення подій в Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення та за донесення правдивої інформації до людей у різних куточках світу.

Про це він заявив під час онлайн-зустрічі в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia

"Я хочу, щоб мій голос чув світ. І тільки завдяки журналістам нам вдалося об'єднати світ, і ми об'єдналися самі всередині нашої держави", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що в боротьбі з російською агресією чесні та правдиві журналісти "мають не менше значення, ніж зброя".

Зеленський розповів, що був вражений тим, що з перших днів війни шість тисяч представників медіа з різних держав постійно працювали в спорожнілому Києві.

"Я ніколи не бачив такого: порожнє місто, цивільні виїхали, військові воювали і всюди були журналісти. Вони зробили свою велику роботу", – сказав він.

Водночас президент наголосив, що війна не закінчилась - в деяких районах триває активна стадія бойових дій, а десь усе тільки починається. Тож він закликав журналістів продовжувати роботу і висвітлювати події в Україні, "адже це наближає перемогу нашої держави".

"Я хочу попросити не кидати нас, бо ви є мостами між Україною й іншими державами. Ця інформація зберігає нам життя. Це те, без чого не можна прожити. Це велика робота, і я дякую всій журналістській спільноті. Тут немає жодних наказів – просто говоріть те, що ви бачите. Говоріть правду, і, я впевнений, тоді ми переможемо. Бо правда все одно переможе", – закликав Зеленський.

Президент також висловив співчуття рідним журналістів, операторів, техніків, які загинули під час війни.

Нагадаємо, правління Пулітцерівської премії відзначило мужність українських журналістів під час нападу Росії спеціальною колективною відзнакою.

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