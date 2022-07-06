«Першокласна книжка для майже школярів» Світлани Ройз. Уривок

Ви знайдете чимало ідей і практик для легкого адаптування дитини до школи. І нехай ця «Першокласна книжка» стане добрим провідником у світ дорослішання. А поки можна ознайомитись з її уривком.

Дорослі зможуть оцінити, чи готова малеча до школи: кожна сторінка є й тестом, й інструментом у підготовці. А майбутні першачки, «відвідавши» школу разом із головною героїнею, дізнаються, що там на них чекає.

Нова книжка дитячої та сімейної психологині Світлани Ройз «Першокласна книжка для майже школярів» – це водночас гра, тренінг і психотерапевтичний практикум. Вона допоможе дитині та її батькам упоратися з тривогою перед початком шкільного життя.

Ми з мамою й татом часто граємося у «вихвалюшки». По черзі говоримо: «А я…», — і хвалимося. Розповідаємо, що вміємо та знаємо. Я знаю, що бувають білі й чорні «вихвалюшки».

«Білі» — коли я говорю правду про те, що вмію та що мені вдається. А «чорні» – це хизування: «А в мене є… а я краща, ніж…»

Мама часто говорить мені: «Дуже добре розповідати про себе правду й помічати власний успіх».

Я навіть маю «банку успіху». Кидаю в неї великі намистини щоразу, коли мені щось добре вдається, або вивчаю щось нове, або коли стрималася й не крикнула чи не стукнула брата. Банка майже повна!

Ми з мамою зробимо мені «намисто успіху». У Макса – «браслет успіху». Він перебирає намистини, коли хвилюється чи коли готується до чогось важливого.

Тато й мама дедалі частіше говорять про школу. Я чую уривки їхніх розмов: «Ознаки готовності до школи… Може, ще почекаємо?».

Я чула, що вони говорили про ці «ознаки». І я точно-точнісінько готова до школи.

Ми ліпимо з мамою літери з пластиліну, викладаємо їх із маминих барвистих шарфів, малюємо пальцями по розсипаній на дошці крупі.

Я дуже люблю робити фігурки з паперу. Вони називаються оригамі. Мама каже, що так тренується мозок. Я треную свій!

Я хочу до школи.

Там не треба спати вдень! Хоча брат говорить, що я ще шкодуватиму за сном у садку. Макс іноді спить після уроків.

Ми зараз часто говоримо про школу. Вона мені навіть сниться. Я хвилююся, що можу не впоратися, що не знайду друзів, що мені не сподобається вчителька. Що сумуватиму за друзями з садка. І за мамою.