ГоловнаЗдоров'я

Кава може послаблювати дію антибіотиків, — дослідження

Щоденна чашка кави може притуплювати ефект деяких антибіотиків.

Кава може послаблювати дію антибіотиків, — дослідження

Відповідне нове дослідження опубліковане в PLOS Biology.

Про це пише Science Alert.

Міжнародна команда науковців вивчала, як 94 хімічні речовини впливають на кишкову паличку (Escherichia coli), зокрема на системи, що контролюють потрапляння речовин у клітину та вихід із неї.

Близько третини протестованих сполук виявилися шкідливими для активності генів, які керують цим процесом. Серед них особливо виділився кофеїн: він знижував здатність E. coli поглинати деякі антибіотики, зокрема ципрофлоксацин.

«Наші дані показують, що кілька речовин можуть тонко, але систематично впливати на регуляцію генів у бактерій», — каже мікробіолог Крістоф Бінсфельд з Вюрцбурзького університету в Німеччині.

Науковці наголошують, що йдеться не про класичну стійкість бактерій, коли мікроорганізми розвивають прямий захист від ліків, а про більш тонкі механізми — зміни у роботі генів, які впливають на чутливість бактерій до антибіотиків.

Ще одним відкриттям дослідників було те, що ефект послаблення антибіотика не спостерігався у Salmonella enterica, ще однієї шкідливої бактерії, тісно пов'язаної з E. coli. Ця реакція, здається, стосується лише певних видів бактерій.

Важливо зазначити, що це дослідження базується на тестах, проведених у лабораторії: до кінця незрозуміло, як це може працювати на реальних людях, або скільки кави насправді потрібно випити, щоб помітно вплинути на реакцію на антибіотики, це те, що можуть розглянути майбутні дослідження.

Нагадаємо, що детально про вплив кави писала для LB.ua біологиня, медична журналістка Дарія Озерна. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
