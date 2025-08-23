Калмикова: до кінця року плануємо набрати 3 тис. фахівців із супроводу ветеранів

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова розповіла про плани щодо збільшення кількості фахівців із супроводу ветеранів, передає Укрінформ.

"Зараз у нас понад 1600 фахівців із супроводу по всій країні. Більше 100 – в закладах охорони здоров'я. Нам ще 300 треба набрати (в заклади охорони здоров’я – ред.). Це теж задача для всіх нас”, - повідомила Наталія Калмикова.

Вона додала, що до кінця року заплановано набрати 3 тис. таких фахівців.

За словами Калмикової, понад тисяча надавачів первинної медичної допомоги підписали контракти з НСЗУ для роботи з ветеранами.

Також в Україні відкрито 10 сучасних просторів турботи про ветеранів у лікарнях, ще 8 - готуються до запуску.

"Ми плануємо до 30-ти відкрити таких сучасних просторів в лікарнях, де працюватиме і вже працює фахівець з супроводу", - зазначила міністерка у справах ветеранів.