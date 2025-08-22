Як бажання стають діями (і чому це лікує)

Але іноді трапляється інакше: зайшла на хвилинку в Instagram чи Facebook, а просиділа годину. Заговорилась із знайомою довше, ніж планувала. Хоча мала намір змінити щось у своєму дні: прогулятися в парку з дітьми, записатися на танці, зробити вправи чи повчити мову, опанувати нові навички для роботи.

А що дає нам відчуття успіху, про який ми мріємо на старті нового етапу? Правильно. Ми відчуваємо піднесення, коли у нас виходить: виконувати заплановане, починати нове, долати інерцію старих звичок.

Перше вересня — це «маленький» Новий рік. І не дивно: саме з вересня починається новий діловий рік.

Поговорімо про те, як зробити так, щоб у вас виходило. Як ставити цілі й не втрачати запал, який такий сильний на початку, але поступово тане з часом. А ще — як навчитися отримувати задоволення не лише від результату, а й від самого процесу.

Фото: pexels/cottonbro

Цілі — як ліки від тривоги і депресії

Нейробіолог Орегонського університету Dr. Elliot Berkman дає таке визначення: ціль — це бажаний результат, який не відбудеться без цілеспрямованих зусиль чи змін.

Якщо розкласти це на складові, то:

результат, якого ми прагнемо, має бути бажаним;

він неможливий без наших зусиль;

щоб його досягти, ми маємо змінюватися.

Численні дослідження доводять: досягнення цілей знижує тривожність і запобігає депресії. Воно дає відчуття значущості й спрямованості життя — хай би що відбувалося у зовнішньому світі. У нас є мета, і ми вчимося керувати власними діями. Навіть невеликі досягнення підвищують позитивні емоції та відволікають від негативних думок.

Чому нам часто не вдається?

Якось я натрапила на інтерв’ю з Опрою Вінфрі — відомою американською ведучою і власницею медіа-мережі. Її запитали, чому ми «застрягаємо» на місці, чому так складно почати нове. Вона відповіла: часто ми просто не розуміємо, чого насправді бажаємо. Надихаємося тим, що роблять інші, але не завжди відчуваємо, що потрібно саме нам.

Як зрозуміти, чого я хочу?

Уявіть себе в шумній кімнаті: гості гучно розмовляють, уривки фраз лунають навсібіч, і ви не чуєте ні себе, ні інших.

Так само відбувається у повсякденному житті. Щоб почути власні бажання, потрібно навчитись стишуватися — побути наодинці з собою. Це може бути медитація, прогулянка, коротка саморефлексія.

Ось кілька питань, які варто собі ставити:

Чому для мене важливо саме це (підставте бажане)?

Як це змінить моє життя?

Чому саме зараз?

Іноді клієнти кажуть: «Я не знаю, чого хочу». У такому разі я пропоную одну вправу, яка свого часу допомогла й мені. Одразу попереджаю, що питання непросте. Якщо людина погоджується, прошу уявити: якщо б це був останній день життя, про що вона шкодувала б, що так і не зробила? Відповідь часто відкриває глибинні бажання.

У наступному матеріалі я розповім, як правильно формулювати цілі та які прийоми допомагають обходити «бар’єри мозку». А зараз пропоную вам зробити паузу і визначитися: які мої бажання на цей діловий рік? Чому я цього прагну?

І наостанок: раптом вам давно ніхто цього не казав — я вірю, що у вас вийде.