НСЗУ збільшує фінансування лікарень на лікування бойових травм

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) оновлює підходи до фінансування хірургічних втручань для військових і цивільних із травмами війни. 

НСЗУ збільшує фінансування лікарень на лікування бойових травм
Львівські нейрохірурги лікарні святого Пантелеймона проводять 49-річному Олександру операцію на мозку з пробудженням.
Фото: Перше ТМО Львова

Нові зміни розроблені спільно з Міністерством охорони здоров’я і мають компенсувати реальні витрати медзакладів та гарантувати пацієнтам якісніше лікування.

За даними НСЗУ, раніше проаналізували роботу лікарень, де лікують військовослужбовців, ветеранів та цивільних із бойовими пораненнями.

На його основі визначили 88 груп хірургічних втручань, для яких тепер застосовуватимуть додаткові коефіцієнти.

Вони мають дозволити:

  • оплачувати випадки відповідно до їхньоі складності;
  • компенсувати реальні витрати лікарень;
  • забезпечити пацієнтам належний рівень лікування.

Зміни передбачають: 

Додатковий коефіцієнт. Запроваджується додатковий коефіцієнт для 88 діагностично споріднених груп, який застосовується у випадках лікування пацієнтів з травмами, якщо їхнє перебування у стаціонарі тривало 4 доби і більше.

Оплата за множинні операції. Вперше запроваджується система, що дозволяє оплачувати до 5 операцій, проведених в межах одного випадку, за сукупністю тарифів:

  • 100% коефіцієнту ДСГ за операцію з найбільшою вартістю;
  • 75% – за наступну найбільшу за тарифом операцію;
  • 60% – за кожну наступну операцію.
﻿
