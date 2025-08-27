Хайп чи вайб: чому нібито здорова тенденція схуднення може призвести до нової пандемії

Тіло, яке мовчки голодує, бо його апетит зник під дією семаглутиду. Обличчя, що усміхається в Instagram, але вже не смакує каву з круасаном. Під шкірою — тонка голка. І ніхто не бачить, як ламається щось глибше за метаболізм. Під мушкою - ментальне та фізичне здоровʼя.

Уявіть полотно Клода Моне: ранковий туман, латаття та світло, яке повільно тане на воді. Усе розмите, ніби світ втомився бути чітким. А тепер — перенесіть цю картину на людське тіло у 2025-му.

Дисклеймер: надлишкова вага дійсно є фактором ризику розвитку багатьох хвороб, в першу чергу, цукрового діабету та інфаркту. Але стрімке схуднення за допомогою медичних засобів без призначення лікаря - це фактор ризику для життя.

Фото: npr.org

«Ін’єкція тиші»: як препарати для схуднення стали героями нео імпресіонізму - і чому це може понівечити наступні покоління?

«Голлівудське схуднення» та фармакологія нового естетичного канону досить прості. Семаглутид (активна речовина препаратів Оземпік, Вегові та Рибелсус) та похідні, були створені як рятівники для людей з діабетом 2 типу. Принцип дії полягає в тому, що препарат є GLP-1 агоністом: він імітує гормон, що пригнічує голод, сповільнює травлення й нормалізує рівень цукру в крові.

Ще на етапі досліджень лікарі помітили, що пацієнти на семаглутиді худнуть. Втрата ваги виглядала як приємний бонус для діабетиків із ожирінням. І з часом, затьмарила основний показ.

Рецептори GLP-1 присутні не лише в підшлунковій, а й у мозку, зокрема в центрах голоду. Тому семаглутид впливає на відчуття апетиту: людина швидше наїдається і довше лишається ситою. Дослідження показали, що під дією семаглутиду суттєво зменшується добове споживання калорій – менше тягне на перекуси, змінюються навіть харчові вподобання на користь легшої їжі. Простими словами, семаглутид та аналоги “вимикають” голод. І ніби все супер корисно для здоровʼя. Але.

На початку 2020-х із кабінетів ендокринологів препарат потрапив у TikTok, Instagram і на червоні доріжки.

Згідно з даними Bloomberg, до 2024 року понад 10% дорослих американців (переважно — без діабету) почали приймати GLP-1 препарати виключно для схуднення.

За прогнозами, глобальний ринок таких ліків сягне 100 мільярдів доларів до 2030 року. Семаглутид став новим Chanel у світі тіла: іконою статусу, підсвідомого голоду за соціальною прийнятністю.

Картина світу: тіло як незавершене полотно

Ми звикли бачити у дзеркалі щось конкретне: прес, талію, "зморшки-пішли-геть". Але під дією GLP-1 тіло стає схожим на картину імпресіоніста — тонке, розмите, ледь помітне. Це вже не тілесність — це ефемерна тінь бажаного. Бо худне людина за рахунок втрати мʼязевої тканини. Як і в справжньому імпресіонізмі, краса — лише на поверхні. За кадром — дуже матеріальна фізіологія, яка виходить на протест. І наука виступає проти хайпу.

У 2023-24 роках одразу кілька журналів опублікували тривожні висновки:

JAMA (2023): серед користувачів семаглутиду ризик гострого панкреатиту збільшувався в 3,4 раза, особливо серед молоді без діабету.

BMJ (2024): препарат був асоційований із підвищеним ризиком жовчнокам’яної хвороби та гастропарезу(порушення моторики шлунка).

Nature Reviews Endocrinology (2024): зафіксовано психоемоційні зміни, включно з депресивними епізодами після припинення препарату.

Тобто, тіло не просто худне. Воно платить. Не гривнею, не доларом. А власною функціональністю. І…життям?

GLP-1 препарати змінюють не лише апетит, а й гормональний фон.

Через зниження інсулінової чутливості, гормональні збої, змінений рівень лептину та греліну — може виникнути метаболічна дестабілізація навіть у здорової людини. Після припинення препарату часто настає рикошетний голод та різкий набір ваги — з додатковим жиром, а не м’язами.

Окрім того, семаглутид уповільнює моторну функцію шлунка.

Це один із механізмів втрати апетиту — але також і механізм розвитку гастропарезу, хвороби, при якій їжа "застрягає" в шлунку, викликаючи біль, здуття, нудоту, блювання та хронічну втрату якості життя.

Оскільки, GLP-1 агоністи змушують бета-клітини підшлункової активніше виділяти інсулін, то у разі відсутності діабету, це — надмірна стимуляція, що підвищує ризик розвитку гострого панкреатиту, а в перспективі — передчасного виснаження бета-клітин та ризику ЦД 1 типу або панкреатичної недостатності. Гастроентерологічні клініки США за останній рік відзначили +40% звернень молодих пацієнтів із симптомами хронічного панкреатиту, часто — без очевидних причин.

І найнебезпечніше, на мою думку, це якщо схуднення асоціюється виключно з ін'єкцією. Тобто, мозок створює зв’язок “інʼєкція = контроль”. Це вже не про вагу, а про втрачену автономію над власним тілом. Людина не вчиться їсти інакше, рухатись, слухати себе — вона просто щотижня вводить голку, замість того щоб працювати зі звичками. Це прямий шлях до фармакологічної залежності нового типу. Яка прогнозовано стане пандемією.

Фармакоанорексія: синдром майбутнього?

Психологи вже говорять про новий тип розладу харчової поведінки — фармакоанорексію. Це не класична анорексія, а залежність від зовнішнього хімічного «регулятора апетиту». Люди відчувають провину після звичайної їжі, впадають у тривогу без ін’єкції й не довіряють власному організму. Це — хімічна версія внутрішньої цензури: коли ти — не художник свого тіла, а лаборант, який боїться втратити контроль.

Голлівуд, меми і медичний дарк-комеді: ми сміємось, поки тіло плаче

У соцмережах триває фармако-бум. Меми про Оземпік нагадують жарти про каву: «життя без нього — не життя». Інфлюенсери жартують, що «пропустити ін’єкцію — як відпустити себе у McDonald's на місяць».

Але за статистикою:

Більше 25% користувачів повертають усю вагу протягом 12 місяців після припинення препарату (Obesity Journal, 2024).

До 18% звітують про постійні болі в животі, навіть після завершення прийому.

Ми жартуємо про «жироспалювач XXI століття», але тіло — не реагує смайликом. Воно — болить.

Альтернатива? Бути не картиною, а художником

У світі, де алгоритми TikTok вирішують, чи твоя талія достатньо тонка, найрадикальнішим актом опору стає любов до себе без редагування.

І так, препарат, який міг бути порятунком — при неправильному використанні стає отрутою.

Семаглутид не косметика, не «диво-інʼєкція», не фільтр у TikTok. Це потужний медичний інструмент, який потребує суворого нагляду, показань і комплексного підходу: з аналізами, лікарем, корекцією способу життя.

В іншому випадку ми ризикуємо створити нову пандемію — не вірусну, а метаболічну, психогенну і соціально-етичну.

Епілог — як штрих у «Водяних ліліях»

Імпресіоністи не прагнули розмити правду — вони хотіли показати інше світло. Можливо, й нам час змінити лінзи: подивитися на тіло не як на проект, а як на витвір. Не голити сантиметри, а додавати сенси. Не колоти — а малювати життя зсередини. Якщо й робити ін’єкцію — то тільки любов’ю. І то — без передозування.