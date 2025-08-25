Укомплектованість підрозділів соціального супроводу військових – лише 50%, кажуть у Медсилах

Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомила начальниця відділу цивільно-військового співробітництва Командування Медичних сил ЗСУ, підполковниця Наталія Чорна.

Вона також розповіла про виклики в Медсилах: «Серед них — надмірне перевантаження госпіталів через постійне надходження поранених. Через це ми змушені залучати й цивільні заклади, з якими активно співпрацюємо. Існують складнощі з відновленням документів військовослужбовців, адже це потрібно зробити у стислі строки, що не завжди можливо. Велике значення має психологічна вразливість військових, особливо звільнених із полону».

Загалом у медзакладах Міністерства оборони нині перебувають на лікуванні та реабілітації понад п’ять тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, на важливості служб супроводу у військовій медицині наголошувала й начмед Третього армійського корпусу Вікторія Ковач: «Патронатна служба дуже сильно допомагає, особливо в питанні дистанційних консультацій, доборі закладу, де можна проходити лікування. Але є бійці, які роками лікують свій цукровий діабет чи інше захворювання в іншому медзакладі. Сенсу його скеровувати в найближчий інший — нуль. Лікар може створити довідку про діагноз, надіслати в PDF — і такого бійця можуть прийняти на планове лікування свої лікарі на два тижні й повернути. Ламати систему — робити собі гірше. Патронатна служба — невіддільна частина меддопомоги у війську, бо це не лише про поранених, але й про соматиків».