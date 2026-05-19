Гідрометцентр: завтра в більшості областей України очікуються грози

В середу, 20 травня, в Україні очікуються помірні дощі. Вдень усюди, крім західних областей, грози. У південній частині, більшості центральних та Житомирській областях місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Про це інформує Український гідрометцентр.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у західних областях вночі 8-13°, вдень 18-23°.

На Київщині та в Києві очікуються короткочасні дощі, вдень гроза.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°. У Києві вночі близько 15°, вдень 23-25°.