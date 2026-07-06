ЦПД: на Донеччині окупанти на тлі гуманітарної кризи запускають чергові пропагандистські проєкти

На окупованих територіях росіяни Донеччини запускають черговий пропагандистський проєкт під назвою “Екран Добра”.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
На зупинках громадського транспорту у Горлівці, Шахтарську, Єнакієвому та інших окупованих містах встановлять вуличні телеекрани, які закликатимуть місцевих мешканців “не журитися”.
З цих екранів транслюватимуть ролики про “подолання життєвих криз” і “пошук сенсів”.
Ініціативу профінансував російський Фонд президентських грантів.
“У цей же час в окупованому Донецьку через дефіцит електрики вимкнули всі ліфти у багатоповерхівках. Цей контраст демонструє пріоритети окупантів: на безглузді вуличні телевізори гроші в кремля є, а на акумулятори для ліфтів – немає”, – зазначили у ЦПД.