За минулу добу російська армія поранила мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За 5 липня росіяни поранили 8 жителів Донеччини. Є четверо поранених у Краматорську, двоє у Дружківці, один у Андріївці та один у Слов’янську.
Оновлено. Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Росіяни атакували Краматорський район. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автівки.
З лінії фронту евакуйовано 199 людей, зокрема 34 дитини.
- З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4149 людей і поранили 9794. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.