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За добу росіяни поранили 8 мешканців Донецької області

З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4149 людей.

За добу росіяни поранили 8 мешканців Донецької області
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Донецька ОВА

За минулу добу російська армія поранила мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За 5 липня росіяни поранили 8 жителів Донеччини. Є четверо поранених у Краматорську, двоє у Дружківці, один у Андріївці та один у Слов’янську.

Оновлено. Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Росіяни атакували Краматорський район. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автівки.

З лінії фронту евакуйовано 199 людей, зокрема 34 дитини.

  • З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4149 людей і поранили 9794. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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