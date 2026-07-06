З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4149 людей.

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За минулу добу російська армія поранила мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За 5 липня росіяни поранили 8 жителів Донеччини. Є четверо поранених у Краматорську, двоє у Дружківці, один у Андріївці та один у Слов’янську.

Оновлено. Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Росіяни атакували Краматорський район. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автівки.

З лінії фронту евакуйовано 199 людей, зокрема 34 дитини.