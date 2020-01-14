В Иране заявили об аресте подозреваемых в причастности к крушению самолета МАУ

В Иране сообщили об аресте нескольких людей, которые могут быть причастны к крушению самолета украинских авиалиний под Тегераном, пишет Reuters.

Такую информацию озвучил представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

"Судебные органы Ирана арестовали некоторых людей за их роль в крушении украинского самолета, который, по словам Тегерана, был случайно поражен иранской ракетой", – говорится в сообщении.

Никаких дополнительных деталей Эсмаили не озвучил.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство – граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев. Среди погибших – 11 граждан Украины – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президент США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также допустил возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но пока не была подтверждена.

Вечером в пятницу Служба безопасности Украины назвала основными версиями крушения самолета попадание ракеты и теракт.

11 января Иран официально заявил, что "Боинг" украинской авиакомпании МАУ был сбит, поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект.