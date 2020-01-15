Израиль заявил о ракетной атаке из сектора Газа

Армия обороны Израиля заявила о четырех ракетах, выпущенных 15 января из сектора Газа.

Две из них были перехвачены, сообщили в Twitter Армии обороны Израиля.

"Четыре ракеты выстрелили из Газы по Израилю. Две ракеты перехватили в воздухе при помощи системы ПВО "Железный купол", – говорится в сообщении.

"Укрифнорм" со ссылкой на израильские телеканалы пишет, что две другие ракеты попали в нежилые районы.

Напомним, в начале сентября Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на атаку беспилотника. Дрон сбросил взрывчатку на автомобиль израильской армии. В ноябре позиции палестинских боевиков в секторе Газа подверглись авиаударам со стороны Израиля.

Также Израиль заявил о ликвидации лидера террористической организации "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ата в секторе Газа.