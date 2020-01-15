Палата представителей США передала дело об импичменте Трампа в Сенат

Палата представителей США 15 января большинством голосов приняла решение об отправке статей импичмента в Сенат, где начнется судебный процесс над президентом Дональдом Трампом.
CNN передает, что Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.
"За" проголосовали 228 конгрессменов, 193 выступили "против".
Ожидается, что судебный процесс в Сенате начнется на следующей неделе.
Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.
Напомним, что процедуру импичмента Трампа запустили после того, как в СМИ появилась информация о том, что он мог давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.