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Палата представителей США передала дело об импичменте Трампа в Сенат

Ожидается, что судебный процесс в Сенате начнется на следующей неделе.

Палата представителей США передала дело об импичменте Трампа в Сенат
Нэнси Пелоси
Фото: EPA/UPG

Палата представителей США 15 января большинством голосов приняла решение об отправке статей импичмента в Сенат, где начнется судебный процесс над президентом Дональдом Трампом.

CNN передает, что Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

"За" проголосовали 228 конгрессменов, 193 выступили "против".

Ожидается, что судебный процесс в Сенате начнется на следующей неделе.

Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

Напомним, что процедуру импичмента Трампа запустили после того, как в СМИ появилась информация о том, что он мог давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

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