В списке богатейших людей мира по версии Forbes впервые за год сменился лидер

Основатель Amazon больше на самый богатый человек планеты.

Президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и члены его семьи заняли первое место в списке богатейших людей мира, который ведет журнал Forbes, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Речь идет о списке, отслеживающем изменение их состояний в режиме реального времени.

Состояние Бернара Арно и его семьи журнал оценивает в $117 млрд, в то время как Безоса — $115,6 млрд.

На третьем месте основатель Microsoft Билл Гейтс с $110,6 млрд, за ним следует инвестор и предприниматель Уоррен Баффетт с $90,6 млрд. Пятерку замыкает основатель Facebook Марк Цукерберг с $82,2 млрд.

Издание отмечает, что лидер меняется в списке впервые за 2020 год. Уменьшение состояние Безоса объясняют падением котировок компании на 0,7% на торгах в пятницу, 17 января. Бумаги LVMH, напротив, выросли на те же 0,7%.

В конце 2019 года агентство Bloomberg отмечало, что у Арно по итогам года состояние выросло больше, чем у других миллиардеров (по подсчетам издания, всего за год он разбогател на $36,5 млрд).