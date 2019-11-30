На 6-м фестивале Odessa Classics отметят 85-летие Арво Пярта

В Одессу приедет Национальный симфонический оркестр Эстонии под руководством Неэме Эрви.

Фестиваль классической музыки Odessa Classics, который пройдет в 2020 году в шестой раз, объявил программу.

Как сообщают организаторы, в шестом фестивале примут участие 150 музыкантов, ожидается около 25 тыс зрителей.

В рамках фестиваля-2020 отметят 85-летие эстонского композитора Арво Пярта, который приедет в Одессу вместе с Национальным симфоническим оркестром (под руководством Неэме Эрви). Планируется, что на фестиваль приедут представители эстонского политикума и культурного сообщества.

11 июня оркестр выступит в Одесской филармонии, а 12 июня на Потемкинской лестнице состоится концерт, на котором сыграют музыку Арво Пярта и Сергея Рахманинова. В 2019 году концерт под открытым небом на Потемкинской лестнице в рамках фестиваля собрал 12 тыс зрителей.

Также в программе – концерты скрипача Даниэля Хоупа (вместе с Алексеем Ботвиновым они презентуют новый диск с музыкой Альфреда Шнитке); Цюрихский модерн-балет с хореографией Хайнца Шперли; мировая премьера проекта пианиста Себастиана Кнауэра с композитором Араш Сафаяном "Beethoven Variations. Фантазия для фортепиано с оркестром";

Откроет фестиваль украинская премьера проекта “Air: A Baroque Journey”.

Хэдлайнерами фестиваля в 2020-м году станут: скрипачи Вадим Репин, Майкл Гуттман и Линус Рот, виолончелистка Цзин Чжао, камерные оркестры "Israel Soloists", “Brussels Chamber Orchestra” и “NICO - New Ideas Chamber Orchestra” и “Jerusalem Quartet”.

С 30 мая по 1 июня в рамках фестиваля состоится III Всеукраинский конкурс молодых пианистов имени Серафимы Могилевской. Также частью фестиваля станут концерты камерной программы “Музыка в музеях”, арт-выставки, мастер-классы, круглые столы и лекции о музыке.

6-й фестиваль Odessa Classics пройдет с 3 по 14 июня 2020 года. Генеральный партнер фестиваля – Фонд Максима Степанова.