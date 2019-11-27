Премия "Книга года BBC-2019" объявила шорт-листы

Премия проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Фото: ВВС News Україна

Ресурс ВВС News Украина определил шорт-листы литературных премий «Книга года-2019», «Книга года - Эссеистика-2019» и «Детская Книга года-2019». Об этом пишет сайт ВВС.

В короткий список в номинации "Книга года BBC - 2019", который определяли из 24 изданий, вошли:

Тамара Гориха Зерня «Доця» - издательство «Белка»

Марина Гримич «Клавка» -Нора-Друк

Илларион Павлюк «Танец придурка» - Издательство Старого Льва

Ксения Фукс «По ту сторону солнца» - Темпора

Артем Чех «Район Д» - Меридиан Черновиц

В шорт-лист номинации "Книга года - Эссеистика-2019" вошли такие издания:

Василий Махно «Окрестности и пограничья» - Yakaboo publishing

Константин Москалец «Следя за текстом» – Издательство Старого Льва

Андрей Любка «В поисках варваров» - Меридиан Черновиц

Тарас Прохасько. «Да, но ...» - Меридиан Черновиц

В короткий список премии "Детская Книга года-2019" вошли:

Владимир Аренев «Сапиенсы» - издательство «Ранок»

Наталья Матолинец «Академия Аматэрасу» - Виват

Оля Русина «Мия и лунное затмение» - Издательство Старого Льва

Галина Ткачук «Белка Фасоль и Полуночный Пожирака» - Ранок

Таня Поставная «Когда я была лисой» - Виват

Победитель в каждой номинации получит денежную премию в размере гривневого эквивалента £ 1,000. Издатели книг-победителей в обеих номинациях получат право использовать логотип премии Книга года на следующих изданиях.

Премия проводится в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, в прошлом году обладателем премии "Книга года BBC" стал Юрий Андрухович с книгой "Коханці Юстиції". "Детская книга года BBC" – "Мэри" Сашка Дерманского. Победитель премии в номинации, "Эссеистика" – "Церебро" Андрея Бондаря.