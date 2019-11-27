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Из львовского театра Заньковецкой увольняют главного режиссера Федора Стригуна

Ранее Стригун заявлял о репрессиях со стороны дирекции театра.

Из львовского театра Заньковецкой увольняют главного режиссера Федора Стригуна
Федор Стригун
Фото: Монологи над Ужем

Из львовского Национального академического драматического театра им. Марии Заньковецкой увольняют главного режиссера Федора Стригуна. Об этом сообщается на фейсбуке ужгородского театрального фестиваля "Монологи над Ужем".

Дирекция театра прислала ему письмо, в котором было написано, что контракт с ним продлевать не будут. Стригун работал в театре Заньковецкой 55 лет.

"Федор Стригун сегодня вечером по окончанию спектакля "Кризис" заявил, что дирекция театра прислала ему «письмо счастья», в котором сообщает, что контракт с ним продлен не будет...", - сказано в сообщении.

Фото: Монологи над УжемФБ

Напомним, ранее гендиректор и художественный руководитель театра Андрей Мацяк уволил артиста Ярослава Киргача, который проработал там около 20 лет.

Сам актер убежден, что единственная причина увольнения - это его гражданская и профсоюзная деятельность. В том числе и озвученные проблемы неэффективного использования средств театра и защита трудовых прав коллектива.

На защиту актера встал весь творческий коллектив театра им. Заньковецкой: люди выходили после выступлений на сцену с плакатами и речью в поддержку своего коллеги.

В ответ на эту акцию гендиректор тетара Мацяк объявил выговор шести актерам. Отностительно каждого человека в приказе уточнялось, что артист "обратился со сцены в театральном костюме и гриме к зрителям с личными требованиями социального характера, выйдя за пределы порученной роли в спектакле".

В акциях на защиту Киргача активно участвовал и Федор Стригун, который сцены театра заявлял, что действия дирекции он расценивает как репрессии.

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