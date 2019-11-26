НАБУ пришло с обысками в львовскую полицию

Детективы Национального антикоррупционного бюро во вторник пришли с санкционированным обыском в Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро.

Следственные действия проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений сотрудниками ГУ МВД во Львовской области при строительстве жилья для правоохранителей.

Предварительная квалификация дела, которое расследуется с июля 2019 года, - ч.2 ст.364 Уголовного кодекса.

Процессуальное руководство в ходе следственных действий осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Напомним, что в Киеве во вторник детективы НАБУ задержали 10 человек за схемы на Киевской таможне. Среди задержанных - заместитель начальника таможни Сергей Тупальский.