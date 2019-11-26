Во Львове 11 человек отравились на свадьбе в ресторане

9 из них госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция".

Во Львове в понедельник, 25 ноября, 11 человек обратились в инфекционную больницу с симптомами острой кишечной инфекции. 9 из них госпитализированы.

Об этом информирует пресс-центр областной Госпотребслужбы.

Отмечается, что все они в прошлую субботу праздновали свадьбу в местном ресторане "Менестрель".

"Состояние всех больных - средней тяжести. При поступлении жалобы на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боль в животе, частый жидкий стул. При сборе эпиданамнеза установлено, что 11 пострадавших употребляли разнообразные изделия из мяса и рыбы, салаты", - говорится в сообщении.

Ранее в ноябре в Киеве пять студентов отравились в ресторане при гостинице.