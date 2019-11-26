Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Протестующие пытались прорваться в НБУ
Протестующие пытались прорваться в НБУ
Глава Национальной службы здоровья подал в отставку (обновлено)
Глава Национальной службы здоровья подал в отставку (обновлено)
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
В чемпионате Мексики вратарь забил гол ударом со своей штрафной площади
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
"Нафтогаз" готов принять $3 млрд долга "Газпрома" поставками газа
"Нафтогаз" готов принять $3 млрд долга "Газпрома" поставками газа
Блумберг баллотируется в президенты США. Что это меняет?
Блумберг баллотируется в президенты США. Что это меняет?
ГлавнаяПолитика

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

В ответ Керсти Кальюлайд получила украинскую вышиванку.

Во время официального визита Владимира Зеленского в Эстонию, президент Керсти Кальюлайд подарила ему электровелосипед и пол-литра меда. Об этом сообщает ресурс "Слово і діло".

Фото: president.gov.ua
Фото: slovoidilo

На велосипеде также имеется подпись: "Президенту Украины Его Превосходительству Мистеру Владимиру Зеленскому".

В качестве ответного подарка Кальюлайд преподнесли украинскую вышиванку.

Напомним, сегодня в рамках официального визита президент Украины и президент Эстонии подписали совместное заявление о сотрудничестве, в котором Эстония подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с Крымом и Донбассом.

Стороны также договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.

С ноября 2015 года по март 2019 на украинском телевидении выходил сериал "Слуга народа", где Зеленский сыграл президента Василия Голобородько "из народа", который ездил на работу на велосипеде.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также