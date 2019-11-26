Во время официального визита Владимира Зеленского в Эстонию, президент Керсти Кальюлайд подарила ему электровелосипед и пол-литра меда. Об этом сообщает ресурс "Слово і діло".

Фото: president.gov.ua

Фото: slovoidilo

На велосипеде также имеется подпись: "Президенту Украины Его Превосходительству Мистеру Владимиру Зеленскому".

В качестве ответного подарка Кальюлайд преподнесли украинскую вышиванку.

Напомним, сегодня в рамках официального визита президент Украины и президент Эстонии подписали совместное заявление о сотрудничестве, в котором Эстония подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с Крымом и Донбассом.

Стороны также договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.

С ноября 2015 года по март 2019 на украинском телевидении выходил сериал "Слуга народа", где Зеленский сыграл президента Василия Голобородько "из народа", который ездил на работу на велосипеде.