Окупанти стріляли біля Опитного, Гнутового і Південного

Протягом минулої доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу населеного пункту Південне, збройні формування РФ вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Неподалік Гнутового ворог відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

Поблизу Водяного на Приазов’ї російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Опитного збройні формування РФ застосовували ручний протитанковий гранатомет.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 24 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 січня на Донбасі зафіксували шість порушень режиму припинення вогню.

21 січня внаслідок снайперського вогню у зоні бойових дій було вбито старшого матроса Олександра Отреп'єва.