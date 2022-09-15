ЄІБ невдовзі відправить місію в Україну, - Шмигаль

Під час візиту приділять увагу участі банку у відбудові України та в державній програмі грантової підтримки малого й середнього бізнесу.

Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойер ініціював відправлення наступної місії банку в Україну.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться на урядовому порталі.

Він провів сьогодні онлайн-розмову з Хойером. Під час бесіди обговорили відновлення України після війни та підтримку малого й середнього бізнесу.

Шмигаль подякував ЄІБ за виділення першого траншу допомоги (500 млн євро) в межах загального пакета на суму 1,59 млрд євро. Також прем'єр оцінив надання підтримки в межах спільних проєктів у розмірі 639 млн євро.

За словами глави українського уряду, кошти необхідні для фінансування дефіциту бюджету та першочергових соціальних, гуманітарних видатків.

Денис Шмигаль і Вернер Хойер обговорили відновлення України та участь у ньому ЄІБ.

"Переконаний, що швидкий процес євроінтеграції України та отримання повноцінного членства також покращить співпрацю з ЄІБ, адже це хороша основа для старту нових проектів відновлення, модернізації та реформування нашої країни", - сказав прем’єр.

Він наголосив, що вже зараз необхідно відновлювати деякі об’єкти інфраструктури, і для цих потреб Україні необхідно 3,4 млрд доларів.

Шмигаль додав, що очікує долучення ЄІБ до фінансування відновлення України, а також до державної програми грантової підтримки малого й середнього бізнесу. Ці питання розглянуть під час місії банку в Україну.

Нагадаємо, в березні Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) затвердила екстрену фінансову підтримку для України в розмірі 668 млн євро.