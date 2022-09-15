ЄІБ невдовзі відправить місію в Україну, - Шмигаль

Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойер ініціював відправлення наступної місії банку в Україну.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться на урядовому порталі.
Він провів сьогодні онлайн-розмову з Хойером. Під час бесіди обговорили відновлення України після війни та підтримку малого й середнього бізнесу.
Шмигаль подякував ЄІБ за виділення першого траншу допомоги (500 млн євро) в межах загального пакета на суму 1,59 млрд євро. Також прем'єр оцінив надання підтримки в межах спільних проєктів у розмірі 639 млн євро.
За словами глави українського уряду, кошти необхідні для фінансування дефіциту бюджету та першочергових соціальних, гуманітарних видатків.
Денис Шмигаль і Вернер Хойер обговорили відновлення України та участь у ньому ЄІБ.
"Переконаний, що швидкий процес євроінтеграції України та отримання повноцінного членства також покращить співпрацю з ЄІБ, адже це хороша основа для старту нових проектів відновлення, модернізації та реформування нашої країни", - сказав прем’єр.
Він наголосив, що вже зараз необхідно відновлювати деякі об’єкти інфраструктури, і для цих потреб Україні необхідно 3,4 млрд доларів.
Шмигаль додав, що очікує долучення ЄІБ до фінансування відновлення України, а також до державної програми грантової підтримки малого й середнього бізнесу. Ці питання розглянуть під час місії банку в Україну.
Нагадаємо, в березні Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) затвердила екстрену фінансову підтримку для України в розмірі 668 млн євро.