SkyUp определилась с датой возобновления внутренних рейсов

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновляет внутреннее авиасообщение. Первые рейсы запланированы на 26, 29 и 30 июня.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания SkyUp Airlines начинает постепенно восстанавливать свою полетную программу. Старт регулярных авиаперевозок авиакомпания планирует начать с внутреннего сообщения. Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию, 26 июня запланированы рейсы из Киева во Львов и Одессу, 29 июня - из Киева в Харьков и Запорожье, а также из Львова и Одессы в Киев, 30 июня - из Киева во Львов.

Кроме того, стартуют продажи билетов на рейсы с 1 июля по 15 сентября по направлениям:

Киев - Львов (ежедневно, кроме воскресенья)

Львов - Киев (ежедневно, кроме субботы)

Киев - Одесса - Киев (ежедневно, 11 раз в неделю)

Киев - Харьков - Киев (ежедневно, кроме воскресенья)

Киев - Запорожье (ежедневно, кроме субботы)Запорожье - Киев (ежедневно, кроме воскресенья)Харьков - Львов - Харьков (вторник, пятница, воскресенье)

Харьков - Одесса - Харьков (понедельник, среда, четверг, суббота)

Львов - Херсон - Львов (понедельник, четверг, суббота)

Львов - Одесса - Львов (вторник, пятница, воскресенье).

Стоимость билетов стартует от 500 грн в одну сторону без багажа.

При этом, как отметили в компании, с 16 июля на некоторых рейсах возможны незначительные изменения в расписании.

Ранее SkyUp закрыла продажу билетов в страны ЕС до 15 июля.