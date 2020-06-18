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SkyUp закрыла продажу билетов в страны ЕС до 15 июля

Греция и другие страны ЕС не подтвердили информацию о готовности принимать рейсы из Украины.

SkyUp закрыла продажу билетов в страны ЕС до 15 июля
Фото: skyup.aero

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines закрыла продажу билетов по большинству направлений до 15 июля 2020 включительно.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На сегодня со стороны Греции, а также со стороны других стран ЕС не подтверждена информация о готовности принимать рейсы из Украины. В связи с этим авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов по направлениям в эти страны до 15 июля 2020 года включительно", - сообщили агентству в пресс-службе авиаперевозчика.

Авиакомпания отметила, что информация о полетах может меняться в любое время в связи с развитием ситуации с коронавирусом.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается бесплатная замена дать билет независимо от правил тарифа, возврат средств, согласно правилам тарифа, и промокод на 120% от суммы бронирования.

Накануне стало известно, что МАУ приостановила продажу билетов до 1 августа из-за закрытия границ для туристов.

Запрет на авиаперелеты из Украины до конца июня также продлила Польша.

Вместе с тем, крупнейшая лоу-кост авиакомпания в Центральной и Восточной Европе Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

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