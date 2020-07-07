КС України почав розгляд конституційності закону про мову (оновлено)

Конституційний Суд України почав розгляд конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Розгляд подання 51 народного депутата щодо відповідності закону Конституції проходить у формі усного слухання у відкритій частині пленарного засідання.

Суддя-доповідач у справі Сергій Головатий оголосив суть клопотання. Автори конституційного подання вказують, що оскаржуваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, оскільки спрямований на дискримінацію російської та інших мов нацменшин.

Крім того, суб'єкт конституційного подання зазначає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду законів.

Оновлення. Представник автора конституційного подання, колишній народний депутат Олександр Долженков на суді зазначив, що подання не спрямоване на нівелювання української мови, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Ми говоримо про те, що відповідно до низки положень... створюються умови дискримінаційного характеру", - заявив він.

Своєю чергою суддя-доповідач оголосив експертні висновки. Міністерство культури у своєму висновку зазначає, що російська мова не є такою, що зникає, і залишається фактично найчастіше вживаною мовою, що свідчить про відсутність ознак дискримінації.

Уповноважений Верховної Ради також наголосив на відсутності ознак дискримінації щодо російської або інших мов нацменшин.

Нагадаємо, 25 квітня минулого року Верховна Рада з 17-ї спроби проголосувала за новий закон про забезпечення функціонування державної мови. Володіння українською мовою обов'язкове для великого кола службовців - від президента до вчителів і лікарів. Українська мова повинна використовуватися в освіті (крім дошкільних установ і шкіл з мовою навчання національних меншин) та сфері культури. На особисте життя дія закону не поширюється.

Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року, крім трьох прописаних у ньому пунктів.

У травні минулого року група нардепів ОПЗЖ заявила, що оскаржить закон у КС, і почала збирати для цього підписи.