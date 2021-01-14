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Прем'єром Естонії стане лідерка опозиційної Партії реформ Кая Каллас

Протягом 14 днів вона повинна заручитися більшістю в парламенті і сформувати уряд.

Прем'єром Естонії стане лідерка опозиційної Партії реформ Кая Каллас
Кая Каллас
Фото: euronews.com (скріншот відео)

Президент Естонії Керсті Кальюлайд намір запропонувати лідерці опозиційної Партії реформ  Каї Каллас посаду нового прем'єр-міністра країни замість Юрі Ратаса, який пішов у відставку.

Про це повідомляє Еuronews.

Лідерка естонської опозиції і Партії реформ 43-річна Каллас стане першою жінкою прем'єр-міністром цієї балтійської країни.

Тепер протягом 14 днів вона повинна заручитися більшістю в парламенті і сформувати уряд.

"Я думаю, що в нинішній ситуації, що склалася у зв'язку з пандемією, нам потрібний активний уряд, який може приймати рішення", - зазначила Каллас.

Нагадаємо, на посаді прем'єра Каллас змінить Юрі Ратаса, який пішов у відставку через корупційний скандал, в якому опинилася  очолювана ним Центристська партія.

Ратас очолив естонський уряд в 2016 році. Він оголосив про свою відставку після того, як центристська партія як юридична особа, а також п'ять фізичних осіб (в тому числі генсекретаря партії Михайла Корба) звинуватили у видачі державного кредиту девелоперу нерухомості Franco ("Порто франко") в обмін на пожертвування. Четверо підозрюваних вже затримані поліцією.

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