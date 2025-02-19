Головне за середу, 19 лютого: удар по Купʼянську-Вузловому, 106 боєзіткнень, заяви Трампа і Зеленського

Президент Володимир Зеленський назвав дезінформацією слова Дональда Трампа про нібито лише 4% рейтингу глави нашої держави. Ця дезінформація іде від Росії. Україна має докази, що Штати і Росія обговорюють ці цифри. Про це Зеленський сказав на пресконференції після повернення з ОАЕ і Туреччини.
Він додав, що коментувати інформацію про рейтинги не буде. Але підкреслив, що вранці вийшов рейтинг Київського міжнародного інституту соціології, де він має довіру у 57%.
"Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде", – сказав Зеленський.
Президент США Дональд Трамп обізвав українського колегу Володимира Зеленського «диктатором без виборів» і повторив тезу російської пропаганди про необхідність виборів в Україні.
Відповідний допис Трампа з’явився у його соцмережі Truth Social.
Лідер США вважає, що Володимир Зеленський «переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів, щоб вплутатися у війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не мала починатися».
Трамп знову згадав про «низький» рейтинг Зеленського і закликав його діяти «швидко, інакше в нього не залишиться країни».
Після того, як президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором», оскільки в Україні не проводять вибори через війну з РФ, низка лідерів Європи стала на захист українського гаранта.
Володимир Зеленський на своїй сторінці у Х висловив вдячність за підтримку.
Докладніше – в новині.
Представники українського громадянського суспільства, правозахисних організацій оприлюднили спільну заяву, в якій засудили переговори між США і Росією, що відбулися у Саудівській Аравії.
Як ідеться на сайті Інституту масової інформації, громадськість виступила і проти планів створення переговорних груп без участі України.
Подробиці – в новині.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 лютого відбулося 106 бойових зіткнень.
Кожне четверте боєзіткнення з початку доби відбувалось на Покровському напрямку.
На Торецькому та Новопавлівському напрямках відбулось по 13 боєзіткнень.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 лютого – в новині.
19 лютого російські окупанти вдарили по Купʼянську-Вузловому на Харківщині.
Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, ворог застосував безпілотник, під обстріл потрапив житловий сектор.
«Постраждали двоє цивільних людей віком 70 та 63 років . Їх шпиталізували у тяжкому стані», - уточнив керівник ОВА.
У Купʼянську внаслідок удару КАБами загинула людина.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про знищення російської ДРГ, яка намагалася проникнути на територію України з Курщини.
"Була спроба заходу російської ДРГ на територію України. ДРГ знищена. Угруповання військ рф, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає", — зазначив він.
"Інформація путіна про широкомасштабний наступ росіян — брехня", — наголошує Коваленко.
Українські ветерани за підтримки інструкторів провели тренування на адаптивних кріслах й інших приладах для гірськолижного спорту у Києві.
Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.
Професійні інструктори індивідуально працювали з кожним ветераном, щоб мінімізувати можливість отримати травму під час спуску.
Репортаж і фото – тут.
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Тримаймося і наближаємо Перемогу!