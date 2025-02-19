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Головне за середу, 19 лютого: удар по Купʼянську-Вузловому, 106 боєзіткнень, заяви Трампа і Зеленського

Бойові дії на Донеччині, 106 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1092-й день повномасштабної війни.

Головне за середу, 19 лютого: удар по Купʼянську-Вузловому, 106 боєзіткнень, заяви Трампа і Зеленського
Володимир Зеленський на 61-й Мюнхенській конференції з безпеки, 15 лютого 2025 року
Фото: EPA-EFE

Президент Володимир Зеленський назвав дезінформацією слова Дональда Трампа про нібито лише 4% рейтингу глави нашої держави. Ця дезінформація іде від Росії. Україна має докази, що Штати і Росія обговорюють ці цифри. Про це Зеленський сказав на пресконференції після повернення з ОАЕ і Туреччини.

Він додав, що коментувати інформацію про рейтинги не буде. Але підкреслив, що вранці вийшов рейтинг Київського міжнародного інституту соціології, де він має довіру у 57%.

"Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде", – сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп обізвав українського колегу Володимира Зеленського «диктатором без виборів» і повторив тезу російської пропаганди про необхідність виборів в Україні.

Відповідний допис Трампа з’явився у його соцмережі Truth Social.

Лідер США вважає, що Володимир Зеленський «переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів, щоб вплутатися у війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не мала починатися».

Трамп знову згадав про «низький» рейтинг Зеленського і закликав його діяти «швидко, інакше в нього не залишиться країни».

Після того, як президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором», оскільки в Україні не проводять вибори через війну з РФ, низка лідерів Європи стала на захист українського гаранта.

Володимир Зеленський на своїй сторінці у Х висловив вдячність за підтримку.

Докладніше – в новині.

Представники українського громадянського суспільства, правозахисних організацій оприлюднили спільну заяву, в якій засудили переговори між США і Росією, що відбулися у Саудівській Аравії.

Як ідеться на сайті Інституту масової інформації, громадськість виступила і проти планів створення переговорних груп без участі України.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 лютого відбулося 106 бойових зіткнень.

Кожне четверте боєзіткнення з початку доби відбувалось на Покровському напрямку.

На Торецькому та Новопавлівському напрямках відбулось по 13 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 лютого – в новині.

19 лютого російські окупанти вдарили по Купʼянську-Вузловому на Харківщині.

Як повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов, ворог застосував безпілотник, під обстріл потрапив житловий сектор.

«Постраждали двоє цивільних людей віком 70 та 63 років . Їх шпиталізували у тяжкому стані», - уточнив керівник ОВА.

У Купʼянську внаслідок удару КАБами загинула людина.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про знищення російської ДРГ, яка намагалася проникнути на територію України з Курщини.

"Була спроба заходу російської ДРГ на територію України. ДРГ знищена. Угруповання військ рф, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає", — зазначив він.

"Інформація путіна про широкомасштабний наступ росіян — брехня", — наголошує Коваленко.

Українські ветерани за підтримки інструкторів провели тренування на адаптивних кріслах й інших приладах для гірськолижного спорту у Києві.

Про це повідомляє кореспондент Lb.ua.

Професійні інструктори індивідуально працювали з кожним ветераном, щоб мінімізувати можливість отримати травму під час спуску.

Репортаж і фото – тут

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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